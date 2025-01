OL - Ludogorets : les compositions officielles

Ce jeudi, la phase de poules de la Ligue Europa 2024/2025 se conclut avec notamment un duel entre l’Olympique Lyonnais et Ludogorets Razgrad. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-3-3 avec Lucas Perri dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Duje Caleta-Car et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Jordan Veretout, Tanner Tessmann et Corentin Tolisso. Devant, George Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bulgares s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Sergio Padt qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Son, Olivier Verdon, Dinis Almeida et Anton Nedyalkov. Jakub Piotrowski et Pedro Naressi se retrouvent dans l’entrejeu avec Aguibou Camara un cran plus haut. En pointe, Rwan Cruz est soutenu par Erick Marcus et Caio Vidal.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car, Abner - Veretout, Tessmann, Tolisso - Cherki, Mikautadze, Nuamah

La suite après cette publicité

Ludogorets Razgrad : Padt - Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov - Piotrowski, Naressi - Erick Marcus, Camara, Vidal - Cruz