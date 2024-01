La bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé met le feu à la planète foot

C’est une information exclusive que Foot Mercato a dévoilé dimanche soir : Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid en fin de saison. C’est acté. L’attaquant français va donc quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat et démarrera une nouvelle aventure du côté de la capitale espagnole, mettant fin à un feuilleton interminable. Du haut de ses 25 ans, le Bondynois va découvrir un nouveau championnat et défendre les couleurs de celui qui était le club de ses rêves étant enfant.

Une bombe publiée sur notre site qui a aussitôt fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, la publication de notre journaliste Santi Aouna a été trending topic et compte par exemple plus de 13.000 retweets sur X (anciennement Twitter) et 29.000 likes. Des intéractions à foison et pendant la nuit, il n’a pratiquement été question que de cette information au sein de la communauté football de ce réseau social.

L’information a fait le tour du monde

Les médias espagnols ont aussi repris notre information, à l’image de AS. « Kylian Mbappé et le Real Madrid ont trouvé un accord pour intégrer le joueur français à l’écurie blanche, comme l’indique Foot Mercato. Le média assure qu’il y a quelques jours, le club et le joueur se sont entendus pour mettre fin à un feuilleton en cours depuis 2017 », explique le journal. Defensa Central, spécialisé dans l’actu du club de la capitale espagnole, met aussi notre information en une de son site internet.

Ailleurs, notre information est aussi partout. C’est le cas en Angleterre, où la sérieuse BBC mentionne notre article dans sa traditionnelle revue de presse mercato. Le Daily Mail, parmi tant d’autres journaux britanniques, cite notre information : « selon Foot Mercato, Mbappé a trouvé un accord avec le Real Madrid il y a quelques jours et a scellé son avenir avec les géants de LaLiga après avoir refusé de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain ». En Italie, où l’avenir du joueur passionne aussi, Calciomercato et plusieurs journaux s’emparent aussi de notre article. Plus qu’à attendre l’officialisation !