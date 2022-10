Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Karim Benzema

Voilà qui a de quoi contrarier les précédents jours radieux vécus par Karim Benzema (34 ans). Le buteur français du Real Madrid a été contraint de déclarer forfait pour le choc du week-end en Liga entre les Merengues et le Séville FC de Jorge Sampaoli ce samedi. « Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Karim Benzema par les services médicaux du Real Madrid, une fatigue musculaire a été détectée dans le quadriceps de sa jambe gauche », précise ainsi le communiqué du club de la capitale.

Le Real Madrid n'a pas donné plus de détails sur la durée de l'absence de KB9, expliquant seulement que sa blessure était en attente d'évolution et que les prochains tests réalisés par l'ancien Lyonnais en diront probablement plus sur la suite des événements. Une bien mauvaise nouvelle pour l'international tricolore, à quelques semaines de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. D'autant plus qu'il sort d'une semaine au cours de laquelle il a été sacré Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière, remportant dans le même temps le titre de meilleur joueur européen aux Golden Boy Awards vendredi.