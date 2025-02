Youth League : Monaco corrigé et éliminé par le Sporting

Il n’y a désormais plus aucun club français engagé en Youth League. Après le PSG et Brest, éliminés dès la phase de championnat, puis Lille, sorti par l’Inter Milan hier (3-1), c’est au tour de Monaco de prendre la porte. Ce mercredi, les joueurs de Djimi Traoré et Frédéric Barilaro (le duo à la tête de l’équipe de l’ASM en Youth League) ont sévèrement été battus par le Sporting en 16es de finale (4-0).

Gabriel Silva avait lancé les hostilités rapidement en profitant du laxisme de la défense monégasque (1-0, 8e), avant que Flavio Goncalves n’enfonce le clou à l’issue d’un contre parfaitement négocié (2-0, 29e). Dès le retour des vestiaires, c’est Manuel Mendonca qui éteignait les espoirs des Asémistes (3-0, 46e), réduits même à 10 après l’expulsion de Jules Stawiecki (67e), alors que Goncalves, encore lui, s’offrait même un doublé en fin de match (4-0, 83e). L’aventure s’arrête brutalement pour l’ASM. Le Sporting verra les 8es de finale.