Paulo Dybala ouvre la porte à d'autres championnats que la Serie A

Ayant déjà annoncé son départ de la Juventus Turin, Paulo Dybala n'a plus qu'à trouver un nouveau club pour la saison prochaine. L'Argentin, buteur face à l'Italie lors de la Finalissima laisse ses représentants travailler pour lui, même s'il ne serait pas contre une aventure dans un nouveau championnat. «Je suis assez calme, les gens avec qui je travaille sont aux petits soins. En Italie, je suis très à l'aise. J'aimerais quand même connaître d'autres ligues comme la Premier League, la Liga... mais je suis content en Italie,» déclarait-il à ESPN en fin de match.

«J'y suis depuis 10 ans, je connais le tournoi et maintenant on me traite comme si j'étais italien...» Ce qui pourrait donner envie à l'ancien joueur de Palerme de rester dans la botte, lui qui était lié avec insistance à l'Inter Milan où il pourrait ainsi retrouver son partenaire en sélection, Lautaro Martinez : «moi et Lautaro ? C'est un phénomène, aujourd'hui (hier, ndlr) il a fait un match incroyable, un beau but et une belle passe décisive. Mais aujourd'hui, nous ne parlons que de l'équipe nationale.»