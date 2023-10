Union Berlin : Datro Fofana suspendu pour avoir refusé de serrer la main à son coach

Après avoir connu une saison historique l’année dernière ponctuée d’une qualification pour la Ligue des Champions, l’Union Berlin est bien redescendue de son nuage. Plus rien ne va cette saison. Face à Naples en Ligue des Champions, les Berlinois ont concédé leur 9e défaite de suite et pointent à la 15e place de Bundesliga. Et comme si cela ne suffisait pas, de gros problèmes existent dans le vestiaire.

Selon les informations de Sky Sports, l’Union Berlin vient d’ailleurs de prendre la décision de suspendre une semaine son attaquant Datro Fofana. Le jeune attaquant de 20 ans, prêté par Chelsea et qui n’a toujours pas marqué cette saison, a refusé de serrer la main de son coach Urs Fischer au moment de sortir face à Naples. Et s’il s’est excusé publiquement ensuite sur son compte Instagram, le club a tout de même décidé de le sanctionner.