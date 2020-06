Une L1 à 22 équipes , la Fédération bloque...

Le Conseil d'État suspendait la semaine passée les relégations d'Amiens et Toulouse en Ligue 2. La Ligue de Football Professionnel va donc devoir réévaluer sa décision, ce qui ne veut cependant pas dire que les deux clubs vont être obligatoirement maintenus dans l'élite. Et l'affaire est encore loin d'être gagnée pour Amiénois et Toulousains, en atteste l'avis de la Commission calendrier de la FFF, ayant eu lieu ce jeudi. Dans un document issu de cette réunion, que L'Équipe a consulté, la 3F évoque un calendrier trop chargé pour les clubs en cas de championnat à 22 équipes.

C'est le critère qui ne pourrait permettre l'extension de la prochaine saison à deux équipes supplémentaires. « Cette impossibilité résulte du constat d'une surcharge calendaire (...) qui ne laisserait aucune solution pour des matches reportés. Même dans une configuration à 20 clubs (38 journées), les joueurs seront confrontés à des séquences particulièrement relevées en termes de succession de rencontres officielles », est-il écrit dans ce document. On pourrait en savoir plus dans les jours à venir. Une assemblée générale de la LFP devrait se tenir la semaine prochaine.