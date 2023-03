Terribles débordements lors d’un match de D3 turque

Le K.O le plus total. Ce dimanche, la rencontre de D3 turque entre Bursaspor et Amedspor (2-1) a viré au règlement de compte entre nationalistes turcs et kurdes. L’équipe visiteuse a été la cible de plusieurs projectiles comme des couteaux, des balles de pistolet ou encore des bouteilles. Une bagarre avait d’abord éclaté entre les joueurs des deux écuries sur le terrain avant le début du match, selon la BBC. Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux dévoilent un contexte d’une violence inouïe.

La suite après cette publicité

« Les images en dehors du cours du football sont inacceptables et ne peuvent être associées au sport », a déclaré le ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu après la diffusion en tribune de portraits au soutien des escadrons de la mort. « Une enquête a été ouverte contre les fonctionnaires qui ont fait preuve de faiblesse en amenant ces visuels dans le stade et les fonctionnaires concernés ont été suspendus ».

À lire

Séisme en Turquie et Syrie : l’incroyable don de CR7 en soutien aux victimes