Serie A : Mediapro se serait positionné pour les droits TV internationaux

La Serie A peut se frotter les mains. En effet, l'appel d'offres pour les droits TV internationaux sur la période 2021-2024 connait un véritable succès. La presse italienne annonce ainsi que les dirigeants de l'instance italienne auraient déjà reçu 49 offres en provenance de 35 diffuseurs et 14 intermédiaires pour la diffusion du championnat à l'étranger.

Le groupe Aser (dont Andrea Radrizzani est fondateur), Eleven IMG, Infront et Mediapro se seraient officiellement positionnés révèle le site Milano Finanza. Après le fiasco des droits TV en France, le groupe sino-espagnol aurait donc jeté son dévolu sur la Serie A, et ce moins d'un mois avec sa rupture de contrat avec la LFP. Un scénario rocambolesque qui devrait en interpeller plus d'un en France...