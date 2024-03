La LFP lance sa campagne contre le racisme et les discriminations

« Dégageons le racisme ! ». Voilà comment la LFP lance sa semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme cette année. Ce week-end, lors de la 27e journée de Ligue 1 et de la 30e de Ligue 2, un écusson sera disposé sur les tenues des joueurs et le blason de la LFP sera teint en noir. Tous les acteurs du football français seront concernés par cette semaine avec les arbitres, les entraîneurs ainsi que les délégués qui porteront un brassard spécial. Les officiels et les journalistes pourront également porter un pin’s.

Dans le cadre de cette semaine contre les discriminations, une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs sera lancée dès le mercredi 3 avril. Les bénéfices des ventes seront reversés à quatre associations luttant contre les discriminations (Licra, la Fondation pour le sport inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too).