L'énorme boulette défensive qui fait honte à Manchester United

La suite après cette publicité

Les favoris du groupe H n’étaient pas à la fête hier. Avant la débâcle du Paris Saint-Germain sur le terrain de Leipzig (2-1), Manchester United a encore réalisé un festival en Turquie, contre l’Istanbul Basaksehir. Les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer débarquaient pourtant revigorés par leur carton à domicile face à Leipzig (5-0). Mais hier soir, la défense mancunienne a une nouvelle fois démontré qu’elle était aux abois.

Et une action en particulier fait hurler tous les observateurs depuis hier soir. Celle où Demba Ba a pu profiter de l’incroyable oubli de marquage de l’arrière-garde anglaise pour partir seul de sa moitié de terrain jusqu’au but d’Henderson pour aller ouvrir le score à la 12e minute. Une grosse bourde à laquelle s’ajoute une prestation d’ensemble peu glorieuse et vous avez tous les ingrédients pour des sorties médiatiques mémorables.

Et hier, ce sont les anciens Red Devils qui ont fait le show. « Ces buts marqués contre nous… s’il vous plait, dites-moi que quelqu’un est en train de devenir fou dans ce vestiaire et que des gens doivent rendre des comptes. Le positionnement de l’équipe quand on perd le ballon sur le premier but… », a ainsi pesté Rio Ferdinand sur Twitter. Mais il n’a pas été le seul. Paul Scholes est lui aussi resté bouche bée devant cette action.

Solskjaer dans le dur

« Vous avez toujours quelqu'un placé sur la ligne du milieu de terrain, ils semblent avoir désigné Matic. Mais vous restez dans votre moitié de terrain, c’est comme le football des moins de 10 ans. (…) Vous pouvez comprendre si c’est la dernière minute mais là, ça se produit durant les 10 premières minutes, c’est embarrassant. Défensivement, ils doivent assumer leurs responsabilités. Vous devez vous défendre individuellement, parfois quand vous êtes à Manchester United, ils semblent incapables de le faire », a-t-il martelé sur BT Sports.

Et qu'en a pensé l'entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ? «La performance n'était pas assez bonne contre une équipe qui a travaillé et qui a couru. Ils ont marqué deux buts comme vous le faites parfois en Europe lorsque vous ne défendez pas assez bien. Sur le premier but, nous oublions un joueur et c'est impardonnable. Vous ne voyez généralement pas ces buts à ce niveau, vous ne devriez pas concéder des buts faciles comme celui-ci, vous savez combien il est difficile de créer des occasions et de créer des buts. Et quand vous donnez des buts faciles comme ceux-là, cela rend les choses beaucoup plus difficiles», a-t-il confié à BT, avant d'évoquer son cas personnel.

« Ce n'est pas facile d'être positif en ce moment. Bien sûr, vous ne pouvez pas l’être quand vous venez de perdre comme nous l'avons fait. Mais ces joueurs, ce sont de bons joueurs. (…) Je refuse de commenter une telle chose (un possible licenciement, ndlr). Bien sûr, les opinions sont toujours là. Il faut rester fort. Je suis employé par le club pour faire un travail et je le fais du mieux possible avec mon staff ». Inutile de dire qu'une réaction est très attendue ce week-end contre Everton.