Tottenham : Heung-min Son met un terme à la polémique avec Bentancur

À la veille de la rencontre entre Tottenham et Qarabag en Ligue Europa, Heung-min Son est revenu sur la polémique autour de Rodrigo Bentancur, son coéquipier chez les Spurs. Le milieu uruguayen avait été interpellé par un journaliste de son pays pour obtenir un maillot de l’attaquant de Tottenham. Il avait ensuite répondu : « Son ? Ou n’importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins ! » Le 12 septembre, la Fédération anglaise (FA) a annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire, malgré les excuses du joueur pour cette « mauvaise blague ».

« J’étais en vacances, je ne savais pas ce qu’il s’était passé. Rodrigo s’est excusé juste après. Il m’a envoyé un long message et tu pouvais sentir que ça venait du fond de son cœur. Et quand je l’ai revu à l’entraînement, il était presque en larmes. Il se sentait vraiment désolé… On est humain et on fait tous des erreurs. J’aime Rodrigo. Je l’adore. On a beaucoup de bons souvenirs ensemble. Aujourd’hui, on avance ensemble, comme si c’était mon frère. Et on attend la décision de la fédération anglaise », a indiqué le Sud-Coréen en conférence de presse d’avant-match.