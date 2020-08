MU : Paul Scholes veut Jadon Sancho

L'élimination contre le FC Séville en demi-finale de l'Europa League (2-1) a peut-être mis en lumière les faiblesses de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer n'a procédé à des changements qu'à la 88e minute, montrant ainsi un manque de confiance en son banc. Au-delà de ça, menés, les Red Devils n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense sévillane. Quelques problèmes d'imagination en attaque qui ont coûté la victoire. Pour régler ce problème, le mercato peut être une bonne solution.

Jack Grealish ou Jadon Sancho sont des noms cités pour renforcer les Mancuniens. Ce dernier est annoncé depuis longtemps à Manchester et pourrait être une recrue idéale. C'est en tout cas ce que pense Paul Scholes, légende du club. Consultant sur BT Sports, il a réclamé la venue du jeune Anglais du Borussia Dortmund : « Je pensais qu'ils étaient bons ce soir, mais 15 minutes après la mi-temps, vous devez marquer. Nous parlons de dépenser de l'argent et d'acheter des attaquants et des ailiers. Je pense que si Sancho est dans cette équipe ce soir, ils en auraient marqué un ».