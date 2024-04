Trophées UNFP : la date de la cérémonie est connue !

La saison 2023-24 de Ligue 1 touche bientôt à son terme. Comme le veut la tradition, tout le gratin du football français se réunira à Paris lors des Trophées UNFP. D’ailleurs, on connaît la date de la cérémonie, puisque celle-ci aura lieu le 13 mai prochain comme l’a annoncé l’UNFP.

La suite après cette publicité

«Les Trophées UNFP du football, rendez-vous incontournable du football français, reviennent pour une 32e édition le lundi 13 mai au Pavillon d’Armenonville, à Paris ! Les joueuses et joueurs s’étant particulièrement illustrés au sein et grâce à leur équipe lors de la saison 2023-2024, dans nos différents championnats français comme à l’étranger, se verront ainsi récompensés. Organisée et présentée par l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), la cérémonie réunira, comme le veut la tradition, toute la famille du football français ainsi que de nombreux invités de prestige pour célébrer le talent, le spectacle et la performance.» Rendez-vous donc le 13 mai !