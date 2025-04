EdF : Christophe Dugarry relance son clash avec Didier Deschamps

Entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps, la réconciliation n’est pas pour demain. L’ancien attaquant des Bleus a une nouvelle fois ravivé leur contentieux dans des propos sans détour relayés par la Gazzetta dello Sport : « faire la paix avec Deschamps ? Ça n’arrivera jamais. On ne s’appréciait déjà pas en tant que joueurs, puis il s’est très énervé quand je l’ai critiqué pour ne pas avoir emmené Benzema à l’Euro 2016. » Une sortie de plus dans un feuilleton devenu aussi récurrent que virulent.

Pour Dugarry, la posture du sélectionneur tricolore ne laisse pas de place au compromis : « Avec Didier, soit tu es avec lui, soit contre. » Une pique de plus qui illustre une fracture désormais assumée entre deux champions du monde 1998, dont les chemins semblent définitivement irréconciliables.