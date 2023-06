Afrique du Sud-Maroc : les compositions officielles

Les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, en 2023, se poursuivent. Dans le groupe K, le Maroc se rend à Johannesburg pour défier l’Afrique du Sud (un match à suivre en direct sur FM, coup d’envoi 17h). Dans cette poule de trois avec le Libéria (le Zimbabwe a été disqualifié), les Lions de l’Atlas et les Bafana Bafana ont déjà assuré leur ticket pour la CAN mais se disputent la première place.

Sur ce rassemblement, Walid Regragui doit composer sans Ounahi et après le match nul en amical face au Cap Vert (0-0), le sélectionneur marocain opère des changements. Saiss fait son retour en défense centrale aux côtés d’Aguerd, Hakimi et Mazraoui. Maleh est titularisé dans l’entrejeu où Ziyech lui recule. Devant, En Nesyri retrouve sa place en pointe et sera épaulé par El Idrissi et Aboukhlal. Côté Bafana Bafana, Hugo Broos reste fidèle à son 4-3-3 mais change quelques hommes après le succès au Libéria en mars dernier. Morena recule en latéral droit car Zwane est de retour devant. Enfin, Aubaas accompagne Mokoena dans l’entrejeu.

Les compositions officielles

Afrique du Sud : Williams – Morena, Xulu, Mvala, Maela – Mokoena, Aubaas – Tau, Zwane, Mayambela – Lepasa.

Maroc : El Kajoui – Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui – Louza, Maleh, Ziyech – Aboukhlal, En-Nesyri, El Idrissi.