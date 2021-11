CdF : Pau éliminé par Canet-en-Roussillon, Quevilly-Rouen et Bastia qualifiés

Le septième tour de la Coupe de France se poursuivait, ce samedi soir, avec de nouvelles écuries de Ligue 2 qui faisaient leur entrée en lice dans la compétition. Opposé à Canet-en-Roussillon, club de National 2 et bourreau de l'OM la saison passée, Pau (L2) démarrait parfaitement sa rencontre. Après l'ouverture du score de Samuel Essende (0-1, 12e), David Gomis doublait la mise (0-2, 29e) mais les locaux n'abdiquaient pas. Auteur d'un doublé (40e, 64e), Toufik Ouadoudi permettait aux siens d'accrocher une séance de tirs au but décisive. A ce jeu là, les Canétois, quart de finaliste la saison dernière, réalisaient à nouveau l'exploit (2-2, 3-2 aux t.a.b.) pour décrocher une qualification prestigieuse. Pau, huitième de Ligue 2, voit son épopée s'arrêter précocement.

De son côté, face à l'AS Etaples, club amateur de Régional 2, Quevilly-Rouen ne tremblait pas. Après l'ouverture du score de Ottman Dadoune sur penalty (0-1, 24e), Bridge Ndilu doublait la mise (0-2, 38e). Malgré la réduction du score des locaux au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Legal (1-2, 53e), Duckens Nazon redonnait de l'air aux siens (1-3, 66e) et permettait aux Normands de se qualifier pour la suite de la compétition. Une belle affiche attendait enfin le public du stade Jean-Manfredi. Après avoir affronté dans le passé des équipes de Nationale 1, Vannes, Concarneau et le Stade Briochin en 2020, le club de Fougères devait franchir une marche supplémentaire en se confrontant à Bastia, pensionnaire de Ligue 2. Les joueurs de Pierre-Yves David avaient ainsi pour ambition de faire déjouer les pronostics face à ceux de Régis Brouard mais trois divisions séparaient les deux formations et la différence allait se faire ressentir. Après l'ouverture du score d'Anthony Robic (0-1, 66e), Sebastien Salles Lamonge permettait aux Corses de faire le break (0-2, 85e) et ainsi de s'assurer une place pour le tour suivant.

