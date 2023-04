James Rodriguez rompt son contrat avec l’Olympiacos

Décidément, les recrues phares de l’Olympiacos n’ont pas fait long feu en Grèce. Après le départ de Marcelo, la formation d’Athènes vient d’annoncer la rupture du contrat à l’amiable de James Rodriguez (5 buts, 6 passes décisives en 23 matches).

« L’Olympiacos et James Rodriguez ont décidé de mettre fin à leur coopération. James fera toujours partie de notre club et il est un membre de la famille "rouge et blanc". Nous tenons à le remercier pour ses services et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir », indique le club grec

