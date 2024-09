Miralem Pjanic rebondit au CSKA Moscou

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Libre après une expérience aux Émirats arabes unis du côté d’Al Sharjah, le milieu bosnien Miralem Pjanic a retrouvé un nouveau club. L’ancien de Metz, de l’Olympique Lyonnais, de la Juventus ou encore du FC Barcelone s’est engagé avec la formation russe du CSKA Moscou. Le joueur de 34 ans portera le numéro 15.

«Le quadruple champion d’Italie a rejoint le groupe du PFC CSKA en signant un contrat selon le schéma 1 an + 1 an en option. Pjanic, en tant que membre de la Juventus Turin, a remporté quatre fois le championnat italien, a remporté la Coupe d’Italie à deux reprises et est devenu finaliste de la Ligue des champions. Le Bosniaque a également joué pour Lyon, la Roma et Barcelone, avec lesquels il a remporté la Coupe d’Espagne. Miralem, bienvenue à la maison», peut-on lire dans un communiqué.