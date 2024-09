Miralem Pjanic vers le CSKA Moscou

Libre de tout contrat depuis cet été et son départ des Émirats arabes unis et du club d’Al Sharjah, Miralem Pjanic (34 ans) cherche un nouveau point de chute. L’ancien de Metz et de l’Olympique Lyonnais pourrait trouver une autre destination exotique avec le CSKA Moscou.

Selon le média bosnien Sportske un accord serait tout proche entre les deux clubs autour d’un salaire annuel de deux millions d’euros. L’an dernier, Miralem Pjanic a disputé 32 matches pour 0 but, mais avec 11 passes décisives au compteur.