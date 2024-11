Real Madrid : Daniel Riolo s’inquiète pour Kylian Mbappé

Les matchs s’enchaînent et le contenu des rencontres de Kylian Mbappé au Real Madrid restent les mêmes. Ce mercredi soir, le capitaine de l’équipe de France a vécu une nouvelle soirée compliquée à Liverpool (2-0), en Ligue des Champions. Entre son penalty arrêté par Caoimhin Kelleher et son impact inexistant, le joueur de 25 ans a manqué un nouveau grand rendez-vous avec le Real Madrid. Après la rencontre, Daniel Riolo a livré son analyse sur la situation actuelle que traverse l’ancien joueur de l’AS Monaco. « Au-delà du penalty raté, on voit bien que ce gars est dans le sac complet, la tête à l’envers. Même la façon dont il tire le penalty est horrible. En ce moment, il va tellement mal qu’il respire le malaise, ce n’est même plus un joueur de foot. Sur le terrain, il ne fait plus rien, il ne réussit plus rien, il n’arrive même plus à courir, à bouger. Il est vraiment au fond de la mine. Avez-vous le souvenir d’avoir vu un joueur disparaître comme ça, être mentalement atteint au point de ne plus bouger sur un terrain ? »

L’éditorialiste de RMC a ensuite continué son discours, en appuyant sur le mal-être que traîne depuis plusieurs mois le Bondynois. « Entre l’Euro à maintenant, plus ça va, plus tu as l’impression que son corps ne veut plus. Quand il y a eu le penalty, son corps disait : "il faut que j’y aille, mais je ne suis pas sûr que ça va bien se passer." (…) J’ai l’impression qu’il aimerait (que ça se passe bien), mais que son corps n’y arrive pas et que c’est fini, la lumière est éteinte. Il est dans le mal, c’est arrivé à d’autres sportifs. Des joueurs avec des mauvaises passes, on en a vu, mais avec lui, on a l’impression que le rideau est tiré, qu’il n’y a plus rien. (…) Sa famille et ses proches devraient lui conseiller de faire quelque chose, de parler ou de se livrer pour évacuer ce qu’il a sur le cœur et qui fait qu’il bloque. Quand je vois sa course (sur le penalty), sa façon dont le corps bouge, c’est un mec malade. Il est seul. Il faudrait qu’il explique pourquoi il ne va pas bien, ce qu’il a. S’il traîne quelque chose, vas-y raconte, peut-être que les gens entendront quelque chose », s’inquiète Riolo.