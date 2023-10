Ces joueurs qui se sont fait voler leur Ballon d’Or

Chaque année, le Ballon d’Or fait office de tampon “meilleur joueur du monde” sur le CV du joueur qui le reçoit. Mais chaque année, c’est la même musique… Les fans du joueur "volé" vont crier au scandale, car leur poulain n’a pas eu la récompense. À l’inverse, les supporters du lauréat se tueront à la tâche de défendre son année sportive. Toutefois, il est arrivé que des éditions fassent polémique, car l’injustice était tellement criante qu’elle faisait l’unanimité. En cette période de Ballon d’Or, passons en revue quelques éditions qui ont été qualifiées de "vol" ou d’injustice.

Franck Ribéry, 2013, le report qui tue

Le Ballon d’Or devait être le couronnement de la domination de Kaiser Franck, il a finalement été l’amorce de sa chute. En 2013, l’ailier gauche réalise une saison stratosphérique. Il est incroyable dans le jeu et niveau palmarès, difficile de faire mieux avec la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Europe…

Mais les 66 buts de Cristiano Ronaldo et les 42 de Leo Messi ont pesé bien plus lourd que les 22 réalisations de Franck Ribéry… Et sur les 66 unités de CR7, 4 ont été déterminantes. Initialement prévue le 15 novembre, la date de clôture des votes pour le Ballon d’Or a été repoussée de 2 semaines en raison d’un faible nombre de réponses de la part des votants.

Sauf qu’entre-temps, Ronaldo qualifie à lui seul le Portugal pour le Mondial 2014 face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Il marque une fois à l’aller (1-0), et il répond au doublé de Zlatan par un triplé, en Suède au retour (3-2). Au-delà de ce match, entre le 1er septembre et la nouvelle date butoir, CR7 inscrit 32 buts, en 3 mois… Résultat, Franck Ribéry voit le Ballon d’Or lui échapper. Il finit 3e derrière Messi.

Wesley Sneijder, 2010, un OVNI nommé Messi

En 2010, le Néerlandais était LA caution offensive du grand Inter de José Mourinho ! Sneijder réalise le triplé : Coupe - Championnat - Ligue des Champions, et il est décisif des huitièmes à la finale ! Il réalise aussi un money-time exceptionnel avec son pays en Coupe du monde avec un but en 8e, un doublé en quarts et un nouveau but en demies.

Il a été stratosphérique dans les moments importants des deux plus grandes compétitions du foot… mais c’est Leo Messi qui s’impose finalement cette année-là. Comme pour Ribéry, alors que les observateurs voyaient Sneijder s’imposer, il ne finit que 4e derrière les champions du monde espagnols Andrés Iniesta 2e et Xavi 3e.

Cette édition 2010 était la 1ère du nouveau système de vote, celui incluant les sélectionneurs et les capitaines des 208 pays membres de la FIFA en plus du vote des journalistes. Les 60 buts marqués par Messi en 1 an, son titre en Liga, sa Supercoupe d’Espagne et son style de jeu si particulier ont pesé plus lourd dans la tête des votants…

Zinedine Zidane, 2000, sur un coup de tête (déjà)

L’année 2000 de Zinedine Zidane a été parfaite jusqu’au 24 octobre 2000, très précisément. Sportivement, il est au-dessus. C’est l’un des grands artisans de la victoire de l’équipe de France à l’Euro avec, entre autres, un but en quarts et en demies. Mais voilà, tout va basculer un soir d’automne, avec la Juventus, en Ligue des Champions.

Lors d’un Juve - Hambourg, Zizou assène un coup de tête à Jochen Kientz. Mais l’arbitre le voit, sans se servir de la vidéo cette fois, et l’exclut. Normal… Un rouge qui va lui valoir le Ballon d’Or 2000. Luis Figo bat Zidane de 16 petits points seulement. 8 votants sur 51 n’ont pas donné le moindre point au Juventino, ce qui sportivement parlant s’explique difficilement… Pas de doute, Zidane a perdu son Ballon d’Or sur un coup de tête.

