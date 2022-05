OM-Feyenoord : pas très loin du chaos

La suite après cette publicité

Les matches de l'Olympique de Marseille sont toute la saison à haut risque. En Ligue 1, les préfets interdisent d'ailleurs souvent les visiteurs. Mais les choses semblent un brin plus compliquées en Europe. Le match contre le Galatasaray a été tendu, des affrontements ont eu lieu entre les fans de Bâle et l'OM puis entre ceux du PAOK Salonique et les Marseillais.

Les Néerlandais, bien que tranquilles chez eux à l'aller, ne sont pas non plus réputés pour être des enfants de chœur. D'ailleurs, les affrontements ont commencé ce mercredi en fin d'après-midi sur le Vieux Port avant de se poursuivre dans la ville. Avec 3 200 fans dans le stade plus 1 500 sans billet, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône avait de quoi avoir des sueurs froides.

Ils ont tout tenté avec une fan zone sur la plage du Prado pour encadrer les sans billets. Mais cela n'a pas du tout suffi. De la place Castellane à l'Orange Vélodrome, il n'y a pas plus de deux kilomètres, mais les voitures n'avançaient pas et il fallut près de deux heures pour rejoindre l'antre des Phocéens. En cause ? Une bagarre devant le parvis Jean Bouin, obligeant les forces de police à intervenir et à totalement bloquer ce très grand axe. Même le bus de Feyenoord a mis du temps à arriver, ne pénétrant dans l'enceinte qu'une petite heure avant le coup d'envoi.

Le bus de Feyenoord a pris une pierre

Orkun Kökçü, le maître à jouer du club néerlandais, raconte : « hier, on a mis un quart d'heure, ça durait déjà un peu trop longtemps pour moi. Ce soir, au même moment, je regardais google map, ça durait encore une heure. Je crois qu'on nous a jetés une pierre sur le bus. On est resté cool et on a essayé de ne pas être intimidé. L'ambiance était quand même assez chaude ».

Dans le stade, c'était bouillant aussi. Une épaisse fumée (mélange de fumigènes et de lacrymogènes) a bloqué la vue à à peu près tout le monde. Mais on a au moins pu admirer un immense tifo dans le virage sud avec une inscription : UEFA Mafia, juste avant un immense craquage. Peu après, les fans un peu trop énervés du club de Rotterdam ont tenté de s'en prendre aux forces de l'ordre avant d'obtenir, en réponse, un jet de gaz lacrymogènes. Mais cela ne s'est pas arrêté en si bon chemin, puisque la sortie du stade a aussi été plus que chaotique avec des affrontements entre supporters et CRS. C'est dans cette ambiance, au bord du chaos, que l'OM n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence...