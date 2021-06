FC Barcelone : les grosses promesses de Joan Laporta pour la suite du mercato

La suite après cette publicité

Un mercato d'opportunités. C'est de cette manière que l'on pourrait définir ce qu'est en train de faire le FC Barcelone, qui a déjà frappé trois coups à prix zéro, à savoir le Kun Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay, tous arrivés en fin de contrat et avec des salaires relativement faibles. En plus d'Emerson, qui appartient désormais totalement au FC Barcelone après la fin de cette co-propriété particulière avec le Betis.

Et maintenant ? Les médias espagnols expliquaient que les dirigeants barcelonais voulaient d'abord sécuriser l'arrivée de joueurs gratuits pour étoffer l'effectif, et qu'ils s'attaqueraient à des dossiers un peu plus complexes et onéreux après l'Euro, notamment après la vente de certains joueurs indésirables. On sait par exemple que la priorité de Ronald Koeman est un milieu de terrain.

D'autres recrues d'ici la fin du mercato

Dans un entretien accordé à La Vanguardia, le président du club Joan Laporta a confirmé qu'il y aurait encore plusieurs recrues. « On va composer une équipe très compétitive. On le voit déjà avec les recrutements de joueurs comme Eric Garcia, Agüero et d'autres qui sont sur le point d'arriver (l'interview a vraisemblablement été faite avant l'officialisation de Depay, NDLR). La dernière semaine, on en a laissé échapper un (Wijnaldum, NDLR), parce qu'il y a des clubs étatiques qui peuvent avoir le joueur qu'ils souhaitent. Il faudra l'analyser », a lancé le boss barcelonais.

« Il y aura encore 3 ou 4 recrues en plus », a promis le sulfureux avocat catalan, sans donner de nom, logiquement. Les médias catalans évoquent surtout l'arrivée possible d'un, voire de deux joueurs en défense, en plus du milieu de terrain tant convoité par Ronald Koeman. Mais pour tout ça, il faudra dégraisser... On devrait rapidement en savoir plus...