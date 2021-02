Bundesliga : le Borussia Dortmund arrache le nul contre Hoffenheim, le Bayer Leverkusen loupe le coche

Sur une mauvaise dynamique, le Borussia Dortmund (6e) se devait de vite gagner pour rester à hauteur du top 4. Opposés à Hoffenheim (12e), les Marsupiaux prenaient vite l'avantage grâce à un but de Jadon Sancho bien servi par Raphaël Guerreiro (1-0, 24e). Dans la foulée cependant, les joueurs de Sebastian Hoeness égalisaient via Munas Dabbur (1-1, 31e). Revenant petit à petit dans le match, le TSG Hoffenheim prenait même l'avantage grâce à Ilhas Bebou (2-1, 51e). Si Dortumund pensait revenir rapidement grâce à Erling Braut Haaland (57e), son but était refusé pour hors-jeu. Le Norvégien se rattrapait en fin de match en égalisant cette fois pour de bon (2-2, 81e). Un match nul 2-2 qui ne permet pas à Dortmund de décoller.

De son côté, le Bayer Leverkusen a fait le travail contre Mayence. Les joueurs de Peter Bosz ont rapidement fait la course en tête grâce à Lucas Alario (14e) avant de se mettre à l'abri en fin de match via Patrik Schick (85e). Mais finalement, cet avantage volait en éclats. Robert Glatzel (89e) et Kevin Stoger (90e +2) ont permis de renverser la situation et d'arracher un match nul 2-2. Coup dur pour le Bayer Leverkusen qui reste quatrième. Le Hertha Berlin a également obtenu le match nul en fin de match contre le VfB Stuttgart (1-1). Enfin, le Werder Brême et Fribourg se quittent sur un match nul (0-0).

Les matches de l'après-midi :

Bayer Leverkusen 2-2 Mayence : Alario (14e) et Schick (85e) pour le Bayer; Glatzel (89e) et Stoger (90e +2) pour Mayence

Borussia Dortmund 2-2 Hoffenheim : Sancho (24e) et Haaland (81e) pour Dortmund; Dabbur (31e) et Bebou (51e) pour Hoffenheim

Stuttgart 1-1 Hertha Berlin : Kalajdzic (45e +2) pour Stuttgart; Netz (82e) pour le Hertha Berlin

Werder Brême 0-0 Fribourg

Le classement de la Bundesliga