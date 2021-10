Juventus : Danilo aurait pu signer au Bayern Munich

Lors du dernier mercato estival, le Bayern Munich était à la recherche d'un latéral droit pour renforcer sa défense, avec un Benjamin Pavard en méforme, un Bouna Sarr pas assez au niveau pour Julian Nageslmann et Josip Stanisic encore en apprentissage. Le club bavarois avait alors jeté son dévolu sur le défenseur brésilien de la Juventus Turin Danilo (30 ans).

Dans un entretien accordé à La Repubblica, l'international auriverde (40 sélections, 1 but) a confirmé l'intérêt du Bayern, ajoutant qu'il ne souhaitait pas quitter le Piémont : « Oui, mais je ne voulais pas - et heureusement la Juve ne voulait pas non plus. C'est le bon endroit pour moi. »