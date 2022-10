C4 : Cologne élimine Slovacko, Nice pas encore qualifié

Nice n'est pas encore en phase finale de Ligue Europa Conference. Après sa victoire obtenue jeudi soir contre le Partizan Belgrade, les Aiglons attendaient impatiemment le résultat du dernier match de la cinquième journée entre Slovacko et Cologne, pour savoir leur avenir. Et grâce à un but de Duda sur penalty (1-0, 82), Cologne s'est imposé sur la pelouse de l'équipe tchèque.

Un résultat permettant aux Allemands de revenir à un point de l'OGC Nice et du Partizan Belgrade. Pour se qualifier, les Aiglons joueront donc une finale sur la pelouse de Cologne, lors de la dernière journée. De son côté, le Slovacko ira chez le Partizan Belgrade, pour le final d'un groupe D, où rien n'est encore joué.