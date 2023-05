OL : Lukeba rend hommage à Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

La semaine dernière, l’OL annonçait le départ de Jean-Michel Aulas, son emblématique président. Depuis, les hommages se sont multipliés pour celui qui a construit Lyon pour l’amené sur le toit du football français. En conférence de presse ce mercredi, le jeune défenseur Castello Lukeba a tenu à saluer le travail de son ex-président et s’est excusé pour la défaite face à Clermont le week-end dernier.

«On n’est pas insensible, on sait ce qu’il représente. Il incarne l’OL. Tout ce qu’il a fait pour mettre l’OL sur la carte des géants du football français, c’est fort. On ne peut que le remercier et l’honorer pour le travail qu’il nous a fait. Avant le match contre Clermont, on s’était dit que ce serait super de gagner pour lui. Malheureusement, on est passé à côté et on en est désolé pour ça.»

