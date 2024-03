Équipe de France U23 : Thierry Henry est encore loin du compte

Si les Bleus profitent de cette dernière trêve internationale pour peaufiner le groupe avant la grande échéance que représente l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin au 14 juillet), ces derniers jours ont aussi été l’occasion pour les Espoirs de Thierry Henry, reconfigurés en U23, de préparer les Jeux olympiques de Paris (24 juillet au 10 août). Pour cette trêve, les Bleuets avaient deux matchs programmés contre la Côte d’Ivoire à Châteauroux puis face aux États-Unis à Sochaux. Avec une victoire et un match nul, les joueurs de Thierry Henry sont invaincus sur ces deux rencontres amicales de préparation. Un point positif qui doit néanmoins être relativisé, tant le contenu global peut laisser à désirer en raison du talent évident de l’équipe et du statut de pays organisateur favori pour la médaille d’or.

Alors que les Bleuets avaient lourdement chuté au Havre contre la Corée du Sud (0-3), cette trêve devait servir à rassurer les supporters français, à quelques mois des Jeux olympiques. Malheureusement, l’avalanche de blessures et autres pépins physiques ont complètement entravé la préparation de cette pause internationale, pourtant si capitale et décisive. Si l’équipe de Thierry Henry reste capable de belles fulgurances sur de courtes séquences, il y a encore un manque criant de régularité et de consistance durant une même rencontre : «On ne peut pas faire de changements, Bradley Locko est tombé malade pendant le match. C’est le quatrième joueur malade qu’on a dans la semaine. On ne peut pas faire les changements, tout simplement (…) Et dans le contenu cela a été plutôt pas mal… jusqu’à tant que les jambes tiennent», a tenu à relativiser Henry. La liste des absents s’est en effet allongée ces dernières heures avec Bradley Barcola, blessé contre la Côte d’Ivoire, Leny Yoro, Enzo Millot puis Manu Koné, sorti sur blessure contre les USA.

Une France à deux visages !

Quelques jours après avoir arraché difficilement la victoire contre les jeunes Éléphants (3-2), les Bleuets se sont complètement relâchés face aux Américains. La France menait pourtant deux buts à zéro à dix minutes de la fin, mais les troupes de Henry ont encaissé deux buts en fin de rencontre et ont donc dû se contenter d’un match nul (2-2) : «On a eu une baisse physique totale dans les 25 dernières minutes. Mais c’est un exercice qu’on a cherché… Regarder si les jeunes peuvent jouer dans le rouge ? Pour gagner une compétition, il faut savoir jouer dans le rouge. Tu vas arriver en prolongation aux JO, et si tu mènes, une équipe va pousser : tu seras dans le rouge. C’est super important. Cela a été un exercice très riche pour moi. Pour savoir qui pouvait jouer dans le rouge, effort et contre effort», a expliqué le sélectionneur après la rencontre. Des baisses de forme récurrentes qu’on a déjà pu observer contre la Côte d’Ivoire. Au retour des vestiaires, les Bleuets avaient encaissé deux buts rapides pour permettre aux Éléphants d’égaliser puis de prendre les devants en moins de dix minutes. Face aux États-Unis, bis repetita. La France a craqué sans, cette fois-ci, parvenir à sauver les meubles à l’arraché comme contre la Côte d’Ivoire. Il faudra donc rapidement gommer ce problème.

Même si Thierry Henry a du talent à sa disposition, il faut trouver les bons outils pour articuler l’aspect primordial du mental, surtout sur une compétition à élimination directe où les rencontres s’enchaînent : «On savait qu’on allait souffrir. C’est dans le titre, sans changement. C’était le dernier match, il y a des choses assez claires au niveau du jeu. Je sais les postes (pour les spots de +23 ans, ndlr). On était en configuration JO avec 18 sur le banc. On a joué assez rapproché comme ce sera le cas pendant les JO. J’ai trouvé l’équipe très bonne en première période, puis nous sommes mal rentrés en seconde mi-temps. Mais je suis content du groupe», a conclu l’ancien attaquant d’Arsenal. En tout cas, tout reste à faire pour ces Bleuets. La prochaine échéance importante sera fin mai quand Thierry Henry annoncera sa liste de 18 joueurs + 4 réservistes pour participer aux Jeux olympiques à Paris. Mais attention le sélectionneur a répété que rien n’était acquis : «Il y a ce qu’ils vont faire avec leurs clubs, et comment ils vont terminer la saison. Rien n’est acquis pour personne, il va falloir qu’ils montrent ce qu’il y a à montrer ce lundi soir. Ça passe par là… On va regarder leurs matchs en club, bien sûr, on va essayer de voir tout le monde». Il y a encore du boulot.