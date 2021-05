LdC : la réaction à chaud de Riyad Mahrez

Auteur d'un doublé ce mardi soir contre le Paris SG (2-0, demi-finale retour de Ligue des Champions), Riyad Mahrez avait évidemment le sourire au micro de RMC Sport.

«Je pense que c’est mérité sur les deux matches. On mérite de passer, on a su être efficace au moment où il le fallait. Ce soir, on a été moyen en première, on a su élever notre niveau en deuxième, on aurait pu en mettre quatre. Ils ont perdu leurs nerfs, ça nous a facilités la tâche sur la fin», a lâché l'Algérien de Manchester City.