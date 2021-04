Crystal Palace pense à Patrick Vieira

Libre depuis la fin précipitée de son aventure du côté de l'OGC Nice, Patrick Vieira pourrait rebondir dès cet été, du côté de la Premier League, où il a longtemps officié durant sa carrière de joueur (Arsenal, Manchester City).

The Athletic explique en effet que Crystal Palace, actuel 13e de Premier League, a placé le champion du monde 1998 sur sa short-list pour la succession du vieillissant Roy Hodgson. Joli rebond en vue.

▪️ Patrick Vieira among coaches #CPFC considering to replace Roy Hodgson

▪️ #CFC intensify discussions about signing Bayern defender Niklas Sule

▪️ De Bruyne could miss key #MCFC games with ankle injury

▪️ Suitors enquire about Bergwijn... #THFC



📝 @David_Ornstein