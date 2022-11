PSG, Real Madrid, FC Barcelone : le clan Endrick sort du silence !

La suite après cette publicité

Quel sera le futur club d'Endrick ? Pour l'heure, personne ne le sait, mais les candidats potentiels, eux, sont d'ores et déjà passés à l'action. Dans cette optique, si le Paris Saint-Germain a dégainé une première offre pour le crack de Palmeiras, le FC Barcelone a, de son côté, conclu un incroyable pacte avec le clan du natif de Brasilia. Enfin, annoncé comme le principal favori pour accueillir le jeune attaquant brésilien de 16 ans, le Real Madrid a même déjà entrepris des premiers contacts avec l'entourage du joueur, plutôt positifs.

Dernièrement, El Debate annonçait même que la pépite auriverde, qui dispose d'une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros, avait opté pour les Merengues. Considéré comme la nouvelle merveille du football brésilien, Endrick n'a pas encore soufflé sa dix-septième bougie qu'il affole les compteurs. À seulement 16 ans, il est, en effet, entré deux fois, en quelques semaines, dans la légende de Palmeiras.

Endrick n'a pas encore décidé !

Après être devenu le plus jeune joueur à jouer pour son club, il est également récemment devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l’Athletico Paranaense. Affûté physiquement, doué techniquement et déjà plein de sang-froid devant le but, Endrick reste, logiquement, dans le viseur des plus gros cadors européens. Oui, mais voilà, à en croire la dernière sortie médiatique du père du joueur, rien est fait.

«Il n’y a rien de décidé pour le Real Madrid ou tout autre club. Nous n’avons pas encore de préférence. Nous déciderons dans les prochains mois, le club qui paiera ce que Palmeiras veut et nous montrera le meilleur projet technique pour Endrick, signera le garçon», a ainsi assuré, ce vendredi soir, Douglas. De quoi refroidir les Madrilènes qui se voyaient déjà enrôler celui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Verdão. Une chose est sûre, si Endrick n'a pas encore fait son choix, ses différents prétendants devront attendre 2024 et la majorité du joueur avant de l'intégrer.