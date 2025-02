Tottenham veut signer une recrue à 80 M€

En difficulté en Premier League et miné par les blessures, Tottenham traverse une saison cauchemardesque et devrait sauf énorme surprise être privé de toute coupe d’Europe l’année prochaine. Ce qui n’empêche pas le club d’avoir des ambitions importantes sur le mercato, pour densifier l’effectif et ne pas revivre la même saison une deuxième année consécutive. En effet, selon The Sun, les Spurs auraient dans le viseur la star anglaise de Dortmund Jamie Bynoe-Gittens.

Malgré la dynamique calamiteuse de Dortmund, 11e de Bundesliga, Bynoe-Gittens s’illustre cette saison avec onze buts en 33 matches toutes compétitions confondues, et est l’un des joueurs les plus réguliers des Jaunes et Noirs. Une absence de coupe d’Europe l’an prochain pour le BVB pourrait précipiter le départ du jeune anglais, dont la valeur est estimée à 80 millions de livres sterling, soit presque cent millions d’euros, lui qui est également pisté par Arsenal et Manchester United.