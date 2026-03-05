Gambardella : le tirage complet des 1/4 de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe Gambardella a eu lieu ce jeudi au sein de la FFF. Celui-ci promet d’ailleurs de belles affiches pour la suite de la compétition. Alors qu’il restait uniquement un club de niveau régional en huitième de finale, Mérignac s’est finalement fait éliminer par l’OL, qui aura droit à un choc face au Stade Rennais, tenant du titre.

Désormais les huit équipes restantes vont se battre pour entrevoir le dernier carré. Dans les autres affiches, le PSG se déplacera à Caen, Nice recevra Montpellier et Nantes affrontera l’ESTAC. Les rencontres se tiendront le dimanche 5 avril avec des demi-finales, elles aussi tirées au sort aujourd’hui, organisées le dimanche 26 avril. La finale aura lieu le 23 mai dans un lieu qui n’a pas encore été défini.

Le tirage complet des quarts de finale :

Q1. Stade Malherbe Caen – Paris Saint-Germain

Q2. OGC Nice – Montpellier Hérault SC

Q3. FC Nantes – ES Troyes Aube Champagne

Q4. Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC

Le tirage complet des demi-finales :

Vainqueur Q3 - Vainqueur Q1

Vainqueur Q4 - Vainqueur Q2