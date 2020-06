Arsenal : la belle action d'Hector Bellerin pour l'environnement

Voilà un défi original ! Hector Bellerin (25 ans) a annoncé sur son compte Twitter que 3 000 arbres seront plantés à chaque victoire d'Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Une action menée avec l'association caritative One Three Planted pour atténuer le réchauffement climatique. Alors qu'il reste aux Gunners neuf matches de Premier League, il faudrait espérer un carton plein pour planter 27 000 arbres.

« Je tiens profondément à avoir un impact positif sur les générations futures. Nous avons besoin d'endroits sains pour jouer à l'extérieur et où la biodiversité peut prospérer dans la nature. Grâce au soutien de l'équipe et des fans, nous pouvons planter beaucoup d'arbres ensemble », s'est expliqué le défenseur sur le site de l'association. Arsenal permettra-t-il de planter 3 000 arbres dès ce soir ? Réponse au terme de la rencontre opposant les Londoniens à Manchester City, à l'Etihad Stadium.

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO