Blaise Matuidi évoque sa relation avec Maurizio Sarri

Maurizio Sarri et Blaise Matuidi ont été les deux premières victimes de l'élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions contre l'OL. Le premier a été limogé, pendant que le second a filé du côté de l'Inter Miami. Les deux hommes se sont côtoyés cette année à la Juventus et se sont découverts. Résultat : 48 matchs joués pour le Français sous les ordres du technicien italien.

Dans une interview pour L'Equipe, le champion du monde 2018 est revenu sur ses rapports avec son coach : « je n’ai jamais eu de problème avec lui. C’est un entraîneur qui bosse énormément sur la tactique pour faire déjouer l’adversaire. Je pense que c’est quelqu’un de timide aussi, qui ne va pas forcément naturellement vers les autres. On sait à quel point c’est un dur métier d’être entraîneur. Mais s’il y a bien une chose qui m’a marqué, c’est pendant la période de Covid. J’étais dans la difficulté et il m’a surpris parce qu’il m’a appelé tous les jours pour prendre des nouvelles. J’ai découvert l’homme ». Une saison ratée, même si la Juventus a remporté un 9e championnat consécutif, pour Sarri qui a donc été remercié et remplacé par Andrea Pirlo.