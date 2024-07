L’entourage de Youssoufa Moukoko fracasse le Borussia Dortmund

Grand espoir du football allemand et du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko (19 ans) est pour l’instant au point mort. L’attaquant n’a pas réussi à convaincre Edin Terzic, l’ex-manager du BVB, et n’a été titulaire qu’à cinq reprises la saison dernière, en Bundesliga. Pourtant, son bilan comptable n’est pas si mauvais puisque l’espoir allemand a inscrit 5 buts en 20 rencontres du Championnat allemand disputées. Prolongeant en janvier 2023, Youssoufa Moukoko semblait pourtant être promis à du temps de jeu, mais les Marsupiaux n’ont pas l’air convaincus.

Aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2026 avec le BVB, Youssoufa Moukoko est sur le départ. L’agent de l’attaquant de 19 ans, Patrick Williams, l’a confirmé. «Youssoufa a un énorme potentiel, qu’il n’a malheureusement pas pu montrer la saison dernière. Peu de joueurs en Bundesliga ont son ratio. On avait beaucoup promis à Youssoufa avant de signer, mais cela ne s’est pas concrétisé. Il s’est toujours intéressé uniquement au jeu et à son développement, pas à autre chose, comme le prétendaient toujours les médias», a-t-il d’abord lâché dans un entretien avec le journaliste Fabrizio Romano.

Youssoufa Moukoko prêt à venir en France

Avant de confirmer qu’il était sur le départ de Dortmund. «S’il avait été question d’argent, il aurait pu accepter d’autres offres lucratives où il aurait pu gagner plus de trois fois plus. Ce n’est un secret pour personne, il y a suffisamment de clubs ici qui croient aux qualités de Youssoufa et le veulent dans leur équipe (…) Je dis que le BVB fait une erreur en cédant Youssoufa. Avec si peu de temps de jeu, tout le monde saura que la valeur marchande de Youssoufa sera faible et que Dortmund ne peut pas espérer grand-chose», a-t-il ajouté.

L’agent du jeune talent regrette ainsi la situation de son client, mais ajoute qu’il est prêt à quitter Dortmund pour progresser dans sa carrière de footballeur. En ajoutant qu’il regardait attentivement l’intérêt des clubs européens, du côté de l’Angleterre, de l’Espagne, mais aussi de la France. Reste à savoir quel club français est prêt à récupérer Youssoufa Moukoko, qui a montré de belles qualités offensives lors de ses matches avec l’Allemagne Espoirs, où il a terminé meilleur buteur des dernières éliminatoires de l’Euro U21.