Allemagne, Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko a totalement disparu

Il n’a que 19 ans, mais son aventure avec le Borussia Dortmund ne cesse de se compliquer. Pourtant tout avait bien débuté. Alors qu’il n’avait que 13 ans, Youssoufa Moukoko était précipité vers les sommets grâce à des performances incroyables et des statistiques folles dans les catégories de jeunes du BvB. Lancé à 16 ans en professionnel, devenu international allemand à 17 ans, il avait vécu un exercice 2022/2023 plutôt prometteur. Auteur de 35 apparitions avec le club de la Ruhr pour 7 buts et 6 offrandes, il avait disputé une minute lors de la Coupe du monde 2022 face au Japon. Sa dernière apparition avec la sélection A. Prolongeant en janvier 2023, Youssoufa Moukoko semblait avoir lancé sa carrière, mais tout est retombé depuis.

Edin Terzic ne croit plus vraiment en lui

Peu utilisé au début de la saison 2023/2024 par Edin Terzic et poussant pour un départ en prêt (Cologne était sur les rangs), il a tout simplement été hors des discussions pour son coach avec seulement 13 apparitions pour 279 minutes disputées toutes compétitions confondues (2 buts). «Ni le club, ni Youssoufa ne pensent au mercato hivernal maintenant. Nous avons eu des discussions très ouvertes cet été après la signature de Niclas Füllkrug. Bien sûr il espère plus de temps de jeu, mais l’effectif est très quantitatif, il y a beaucoup d’autres joueurs qui aimeraient aussi plus de temps de jeu. En ce qui concerne Youssoufa, je peux dire qu’il l’accepte à 100 pour cent, qu’il fait des efforts à l’entraînement et qu’il travaille dur sur lui-même. Nous aurons encore besoin de lui. Nous croyons en lui aussi», annonçait d’ailleurs le directeur sportif Sebastian Kehl dans un entretien pour le Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Un rôle secondaire ou même tertiaire qui ne s’est pas totalement amélioré depuis. Il affiche ainsi 7 apparitions en 2024 pour 2 titularisations (212 minutes disputées) pour 2 buts. D’ailleurs, il avait marqué en janvier contre Darmstadt et Cologne, ce qui lui avait offert deux titularisations de suite. Mais après un match nul contre Heidenheim, Edin Terzic a fait part de son mécontentement envers certains joueurs dont Youssoufa Moukoko : «quelques garçons qui n’étaient pas satisfaits ces derniers mois ont à nouveau eu leur chance. Ce n’était clairement pas suffisant.» Volontaire malgré tout, Youssoufa Moukoko ronge son frein en attendant de se voir offrir de nouvelles opportunités. Pour briller, le buteur allemand doit attendre l’équipe d’Allemagne U21 où il a su être performant.

Youssoufa Moukoko brille en Espoirs

Avec les jeunes allemands, le natif de Yaoundé a été efficace lors des trois derniers rassemblements. Auteur de 2 buts contre le Kosovo, 3 buts contre la Bulgarie et 1 contre l’Estonie, il affiche 6 buts en 4 rencontres et se retrouve meilleur buteur des éliminatoires devant Harvey Elliott. «Youssoufa sait qu’il a un rôle important pour nous. Bien sûr, nous constatons que les dernières semaines ont été difficiles. Il n’a pas beaucoup joué. Nous essayons de lui donner confiance» a notamment déclaré Antonio Di Salvo, le coach de l’Allemagne U21.

Youssoufa Moukoko qui se sent bien mieux en sélection avait d’ailleurs profité de sa bonne forme avec les jeunes allemands pour pointer du doigt la gestion d’Edin Terzic à son sujet en novembre dernier : «je marque toujours des buts ici parce que je joue 90 minutes complètes. C’est vraiment bien pour moi d’entrer dans ce rythme de jeu. Cela manque encore au club, mais la tendance s’est nettement améliorée depuis la dernière trêve internationale. Au final, je veux jouer ici le plus possible afin de me recommander au club. Au final, on verra si cela suffit.» Cela ne semble pas avoir été le cas pour Youssoufa Moukoko qui profitera des matches contre le Kosovo et Israël en mars pour reprendre confiance avant de retourner dans un climat plus hostile à Dortmund …