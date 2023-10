Borussia Dortmund : ça vire au cauchemar pour le grand espoir Youssoufa Moukoko

C’est une trajectoire qui n’était pas celle attendue pour Youssoufa Moukoko. Impressionnant par sa précocité, régulièrement surclassé et considéré comme un grand espoir depuis ses 13 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund a vite eu sa chance comme prévu. Lancé à 16 ans, sélectionné avec l’Allemagne à 17 ans, il n’avait pas un temps de jeu immense, mais semblait monter en puissance avec les Marsupiaux. Plutôt joker de luxe l’an dernier, il disputait tout de même près de 1600 minutes dans une saison prometteuse avec 7 buts et 6 offrandes en 35 rencontres. Cela l’avait même convaincu en janvier dernier de prolonger son bail jusqu’en juin 2026.

Convaincu par la gestion de sa progression par Edin Terzic, il a vu sa situation prendre un tournant bien plus compliquée depuis quelques semaines. Un prêt avait même été envisagé sur la toute fin du dernier mercato. Et pour cause, son temps de jeu est famélique. Avec six matches à son actif, mais seulement 66 minutes de jeu pour un but en Coupe d’Allemagne contre Schott Mayence (6-1), Youssoufa Moukoko n’entre plus dans les plans du coach bosnien qui ne l’a utilisé que 5 minutes lors des 5 derniers matches du BvB.

Un prix de 35 à 40 millions d’euros

Un faible temps de jeu qui tranche avec ses dernières apparitions avec l’équipe U21 allemande. En septembre, il reste sur un doublé contre le Kosovo (3-0). Le 13 octobre dernier, il s’était même offert un triplé contre la Bulgarie (3-2). Des performances qui dénotent avec sa situation sportive en club où la concurrence de Niclas Füllkrug et Sébastien Haller ne lui laisse que des miettes. Selon les informations de Bild, cela pourrait changer rapidement puisque le joueur aimerait quitter le Borussia Dortmund dès cet hiver. Le Borussia Dortmund attendrait d’ailleurs entre 35 et 40 millions d’euros pour vendre son joueur.

Le directeur sportif du Borussia Dortmund Sebastian Kehl a délivré un discours différent lorsqu’il a été interrogé par le Westdeutsche Allgemeine Zeitung : «ni le club ni Youssoufa ne pensent au mercato hivernal maintenant. Nous avons eu des discussions très ouvertes cet été après la signature de Niclas Füllkrug. Bien sûr il espère plus de temps de jeu, mais l’effectif est très quantitatif, il y a beaucoup d’autres joueurs qui aimeraient aussi plus de temps de jeu. En ce qui concerne Youssoufa, je peux dire qu’il l’accepte à 100 pour cent, qu’il fait des efforts à l’entraînement et qu’il travaille dur sur lui-même. Nous aurons encore besoin de lui. Nous croyons en lui aussi.» Un message pour soutenir le joueur, mais qui tranche clairement avec sa situation qui devient très compliquée au Borussia Dortmund.