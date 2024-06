Équipe de France : la réponse étincelante de N’Golo Kanté

Un premier test réussi pour la France et N’Golo Kanté. Avant de mettre le cap sur l’Allemagne et de débuter officiellement l’Euro 2024 le 17 juin prochain face à l’Autriche, l’équipe de France avait rendez-vous avec le Luxembourg dans le cadre de sa première rencontre de préparation, ce mercredi soir à Metz. Dominateurs de bout en bout, les Bleus ont fait respecter la hiérarchie en s’imposant sur le score net et sans bavure de trois buts à zéro contre la sélection du Grand-Duché. Si cette rencontre a permis aux Français de renforcer leur capital confiance, elle a également offert l’opportunité à Didier Deschamps de tester plusieurs joueurs en marge du tournoi européen, dont N’Golo Kanté.

Plus appelé depuis juin 2022 et une défaite de l’équipe de France contre le Danemark en Ligue des Nations, le milieu de terrain de 33 ans a fait son come-back chez les Bleus. Figurant parmi les 25 Français qui disputeront le championnat d’Europe, le natif de Paris avait à cœur de faire taire les critiques concernant son aptitude à s’imposer de nouveau au haut niveau depuis son exil en Arabie saoudite, du côté d’Al-Ittihad. Pourtant absent à l’entraînement pour des motifs familiaux, l’ancien joueur de Leicester et Chelsea a bel et bien commencé la rencontre dans l’entrejeu pour pallier le forfait d’Aurélien Tchouaméni. Aux côtés de Youssouf Fofana et d’Antoine Griezmann, il n’a pas mis longtemps avant de dissiper les doutes autour de lui.

Dans un registre qui lui est propre, N’Golo Kanté a retrouvé toutes ses qualités. Omniprésent dans l’entrejeu, le joueur d’Al-Ittihad s’est montré très influent à la récupération et a brillé par sa capacité à harceler le porteur de ballon, le tout en grattant de nombreux ballons dans les pieds luxembourgeois (4 récupérations). Généreux dans l’effort, le milieu de terrain de 33 ans a multiplié les raids incessants et a excellé par son sens du sacrifice, de l’anticipation et par son utilisation du ballon (96% de passes réussies). Ses statistiques de la soirée témoignent en sa faveur (4/4 duels remportés). Crédité d’un 6,5/10 par notre Rédaction, N’Golo Kanté a livré une prestation majuscule face à la sélection du Grand-Duché. En somme, il a parfaitement répondu à ses détracteurs sur le pré, pour le plus grand bonheur de son sélectionneur.

Interrogé sur la performance de son chouchou, Didier Deschamps n’a pas semblé être surpris par ce dernier, qui a déjà eu le mérite de se montrer bluffant à l’entraînement au cours des derniers jours. «Il a enchaîné beaucoup de matchs avec beaucoup de justesse technique. Par rapport aux conditions climatiques là-bas (en Arabie saoudite), l’intensité est réduite. Depuis le début du stage, à chaque entérinement, les joueurs préfèrent l’avoir dans leur équipe que contre. NG est là. Il est rayonnant, athlétiquement, dans tout ce qu’il fait. Il a eu une pause d’un an. Faire une saison complète, il est plus ouvert, il donne une impulsion. Dans ses datas, il est à 4400 minutes dans sa saison, il joue tous les trois, quatre jours. Il n’était pas en vacances», a exprimé le technicien basque sur les antennes de TF1. Certes, il en faudra davantage pour rallier la majorité à sa cause. Néanmoins, N’Golo Kanté a prouvé à Metz qu’il était plus qu’un recours à son sélectionneur.