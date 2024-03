PSG : le groupe convoqué pour affronter la Real Sociedad

Vainqueur (2-0) lors du match aller au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain va tenter, mardi soir, de valider définitivement sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Alors que tous les regards sont aujourd’hui tournés sur la relation entre Kylian Mbappé, remplacé à la pause à Monaco, et Luis Enrique, ce dernier vient de dévoiler son groupe pour le déplacement en terres basques.

Dans cette optique et après une discussion entre les deux hommes, le numéro 7 parisien est bien appelé pour ce nouveau choc européen. Tout comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Marquinhos et Danilo, un temps incertains. A noter en revanche l’absence de Marco Asensio, touché à l’ischio-jambier et qui restera dans la capitale française.

