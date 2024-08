Inter Miami : Lionel Messi est toujours à l’écart

En tête de la conférence est de Major League Soccer après sa belle victoire contre Cincinnati (2-0), l’Inter Miami est bien placé pour terminer en tête du championnat, à huit journées de la fin, et être tête de série pour les play-offs après la saison régulière. Mais depuis la finale de la Copa América, Lionel Messi est toujours absent. Son entraîneur, Tata Martino, a donné des nouvelles de la légende argentine, mais sa date de retour n’est pas encore connue.

«Lionel Messi ne s’entraîne pas avec le groupe, mais il est déjà sur le terrain et travaille avec les préparateurs physiques. Il travaille bien. Mais il n’est pas encore apte à jouer. Nous attendons toujours de voir et il n’y a pas encore de date de retour estimée. Nous regardons comment il va, quand il est à l’entraînement. Je ne peux pas dire un jour, mais on se rapproche d’un retour. Il n’avait pas retouché un terrain depuis longtemps et il se sent de mieux en mieux, c’est proche», a-t-il expliqué après la rencontre.