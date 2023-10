Le président du Brésil encense Lionel Messi et tacle les joueurs brésiliens

Ce lundi, Lionel Messi a mis tout le monde d’accord en remportant un huitième Ballon d’Or. Une prouesse unique dans l’histoire du football et qui vient récompenser une belle année pour la Pulga, marquée notamment par un sacre lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Gargantuesque lors du parcours de l’Albiceleste, l’ancien du Barça est allé chercher le seul trophée qu’il lui manquait. Une consécration qui, à l’instar de son huitième Ballon d’Or, vient classer Messi très haut dans le panthéon des meilleurs joueurs de l’histoire.

Une carrière qui force le respect et l’admiration même au-delà des rivalites. Président du Brésil, Lula n’a qu’amour et respect pour Lionel Messi. C’est en tout cas ce qu’il a affirmé à la télévision brésilienne ce mardi alors qu’il n’a pas hésité à tacler les joueurs brésiliens : «Un homme de 36 ans. Il a été champion du monde. Il a remporté le Ballon d’Or l’année dernière et cette année encore. Il devrait être une source d’inspiration pour les joueurs qui apparaissent à la télévision et disparaissent rapidement. Depuis combien d’années le Brésil n’a-t-il pas eu de véritable idole ? Quiconque veut remporter le Ballon d’Or doit se consacrer, il doit être professionnel. Ça ne va pas avec la fête, ça ne va pas avec une sortie nocturne.» Des paroles qui pourraient faire grincer des dents en Amérique latine…