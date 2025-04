Rayan Cherki a complètement choqué Manchester United

Ce vendredi matin, du côté de l’Angleterre, on ne parle que de la folle remontada de Manchester United face à l’OL. Dans un match complètement dingue, la formation mancunienne qui perdait 4-2 en supériorité numérique a fini par s’imposer 5-4 en marquant deux buts dans le temps additionnel de la prolongation. Un exploit et une qualification qui font logiquement la une des médias. Mais malgré cette performance folle, les Anglais retiennent surtout la performance d’un joueur lyonnais : Rayan Cherki.

Le jeune talent de l’OL a encore une fois brillé. Déjà auteur du but égalisateur dans le temps additionnel au match aller, Rayan Cherki s’est illustré et a encore trouvé le chemin des filets à Old Trafford. En prolongations, alors que son équipe était réduite à 10, il s’est offert un sublime but du pied gauche d’une frappe sèche. De quoi bluffer tout le monde. « Puis-je juste dire, les gars, Cherki… Wow. Il est ambidextre, d’ailleurs… » a lancé Rio Ferdinand au micro de TNT Sports alors que Darren Fletcher a aussi souligné les facilités techniques du joueur. «Il tire les corners des deux pieds, c’est très rare.»

Manchester United est sous le charme

Du côté de la chaîne officielle du club mancunien, même son de cloche avec éloges à tout va. « Il s’est transformé en petit Messi, n’est-ce pas ! On a joué un excellent football, mais Cherki en face… il faut être prudent avec ce joueur » a confié la présentatrice Helen Evans, compagne du joueur mancunien Jonny Evans, alors que l’ancien latéral droit Wes Brown a aussi confirmé qu’il n’avait pas vu un joueur aussi talentueux que Rayan Cherki depuis très longtemps.

Même du côté des supporters mancuniens, la performance de Rayan Cherki a convaincu. « Nous devrions parler avec l’agent de Cherki pendant que ce match est en cours et il devrait être signé pour 20 millions d’euros avant de reprendre l’avion pour rentrer chez lui », a lancé un utilisateur sur X, anciennement Twitter. Un poste repartagé des milliers de fois. Et ce supporter pourrait être entendu puisque le Daily Mail explique que Rayan Cherki a convaincu la direction mancunienne de passer à l’action cet été. Alors que les Red Devils étaient déjà sur le coup lorsqu’il avait 15 ans, ils pourraient donc revenir à la charge cet été. En tout cas, Cherki a déjà séduit toute l’Angleterre.