La FIFA veut lancer un troisième mercato !

Depuis le début de cet exercice 2024-25, plusieurs joueurs sont montés au créneau pour dénoncer le rythme infernal imposé aux footballeurs. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou encore Rodri ont pris la parole sur ce sujet brûlant. « On ne peut pas disputer 60 ou 70 matches. Entre 40 et 50 rencontres, un joueur peut évoluer au top. Ensuite, vous diminuez, car ce n’est pas possible de maintenir votre niveau physique. On doit prendre soin de nous, on est les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l’appelez», avait d’ailleurs confié le milieu espagnol de Manchester City, qui s’est gravement blessé au genou quelques jours seulement après ses déclarations. Mardi, c’est Aurélien Tchouameni qui est monté au créneau en conférence de presse.

« J’ai donné mon avis il y a un an et je m’étais fait taper dessus par quelqu’un que vous connaissez très bien (Jérôme Rothen). Je pense que le problème est toujours le même. C’est bien d’en parler, mais il faut aussi que tout le monde se regroupe. Que les instances se regroupent pour avoir une décision commune. Les acteurs principaux du jeu sont les joueurs. Il va falloir qu’on discute tous ensemble, peut-être avec un syndicat, pour avoir plus de force. Si chacun parle de son côté, rien ne va changer. Il y a de plus en plus de matches, mais aussi de plus en plus de blessures graves. Aussi pour les fans, quand ils regardent un match et qu’ils voient que les joueurs les plus importants sont blessés, cela les intéresse moins. Il faut tout simplement trouver une solution commune.»

Une grève des joueurs a d’ailleurs été évoquée durant le mois de septembre. Mais nous n’en sommes pas encore là. Les footballeurs vont continuer à enchaîner les rencontres en championnat, en coupe nationale et en Europe, pour ceux qui sont concernés. Il faut également ajouter la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui aura lieu aux Etats-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet 2025. Un tournoi qui réunira donc les 32 clubs les plus performants de chacune des six confédérations internationales, à savoir l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, l’OFC et l’UEFA. Tous seront sur le pont cet été. De quoi encore alimenter les débats concernant le calendrier surchargé. Face à la gronde, la FIFA a décidé de réagir.

Marca révèle que l’instance dirigeante du football mondial compte mettre en place une troisième fenêtre des transferts, en plus du mercato d’hiver (su 1er janvier au lundi 3 février 2025) et du mercato d’été, qui débute généralement à la mi-juin et se termine à la fin du mois d’août. Le troisième marché, lui, se déroulerait sur une période réduite, entre le 1er et le 10 juin 2025. L’idée est que les clubs qui participent à la Coupe du monde des Clubs puissent se renforcer avant le début du tournoi. D’autre part, la FIFA souhaite aussi que les joueurs en fin de contrat puissent prolonger un peu plus longtemps que prévu. En effet, leurs contrats se termineraient le 30 juin, en plein milieu du Mondial des Clubs. La FIFA veut donc les protéger, ainsi que les clubs. Elle avait déjà autorisé ce type de choses durant la pandémie. Il reste à savoir si les joueurs et les écuries concernées seront emballés par cette nouvelle initiative.