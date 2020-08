Rennes - Montpellier : les compositions de la rencontre

Au lendemain de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Dijon FCO au Groupama Stadium (4-1), la 2e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi après-midi avec cette rencontre entre le Stade Rennais et le Montpellier HSC au Roazhon Park (17h). Après leur match nul contre le LOSC (1-1), les Rennais vont tenter de décrocher leur première victoire de la saison, tandis que les Héraultais, eux, débutent leur exercice aujourd'hui après le report de leur match de la 1ère journée face à l'OL.

Côté rennais, Julien Stéphan garde son 4-3-3 mais réalise plusieurs changements. Salin, Soppy, Camavinga et Hunou intègrent le onze de départ du SRFC. Guirassy, la nouvelle recrue, est sur le banc. En face, Michel Der Zakarian commence la saison 2020-2021 avec un 5-4-1 et Laborde aligné seul en pointe en l'absence de Delort (Covid-19). Le patron Hilton est également absent à cause d'une gêne à la cuisse.

Les compositions de la rencontre

La compo du Stade Rennais face à Montpellier #SRFCMHSC pic.twitter.com/tc2iA0G06b — Foot Mercato (@footmercato) August 29, 2020