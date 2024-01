OM : Sheffield United ouvre la porte à un retour d’Iliman Ndiaye

C’est un choix fort qu’a fait Iliman Ndiaye l’été dernier. Après avoir été un des artisans de la montée de Sheffield United en Premier League, le milieu de terrain sénégalais a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille plutôt que de découvrir la Premier League avec un club où il était adoré. Une décision motivée par son amour pour l’écurie phocéenne, dont il est supporter depuis son plus jeune âge.

Une belle histoire donc, même si sur le terrain, c’est un peu moins rose. Sur les quinze rencontres où on a pu le voir en Ligue 1 par exemple, le Sénégalais a été plutôt décevant. Bien loin des attentes de l’été, lorsqu’il est arrivé contre un chèque d’un peu moins de 20 millions d’euros. Et comme nous vous le dévoilions dans nos colonnes, il est déjà question d’un départ, dans la mesure où plusieurs clubs anglais, dont Everton, surveillent de très près sa situation. Dans les médias anglais, des rumeurs concernant un retour à Sheffield ont commencé à fleurir.

Sheffield y pense

Et le Prince Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud, patron des Blades, ne va pas calmer les rumeurs suite à ses dernières déclarations. Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Blades Ramble, il a publiquement ouvert la porte à un retour de Ndiaye. « Vous savez, je ne peux pas parler de joueurs qui jouent ailleurs. Mais, croyez-moi, on pense à tous les scénarios. On discute de tout. Je ne peux pas vous dire qu’il va revenir ou non. Mais je peux vous dire : "utilisez votre imagination" », a-t-il ainsi lancé.

Il a donc clairement ouvert la porte à un retour de Ndiaye, ne démentant clairement pas cette rumeur, bien au contraire. Cependant, comme révélé par nos soins, le joueur souhaite rester en terres phocéennes et espère pouvoir se ressaisir pour briller sous la tunique phocéenne. Reste aussi à voir si Pablo Longoria sera prêt à lâcher un de ses plus gros paris quelques mois après son arrivée, ce qui serait un aveu d’échec assez clair. Affaire à suivre…