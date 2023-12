OM : Iliman Ndiaye a deux clubs de Premier League à ses trousses

Iliman Ndiaye a l’OM dans le cœur et dans la peau. Passé par le centre de formation phocéen à l’âge de 12 ans, le natif de Rouen n’y est resté qu’une seule et unique année. Mais elle a compté à ses yeux. Parti au Sénégal, où sa famille s’est installée, il n’a jamais vraiment coupé le cordon avec Marseille. Il a continué à suivre les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, tout en poursuivant sa carrière. Quelques années plus tard, il a pu renouer avec l’OM. Auteur d’une belle saison à Sheffield United, le footballeur de 23 ans a tapé dans l’œil de Pablo Longoria et de ses équipes. Après un mercato long et mouvementé, Ndiaye a pu rentrer "à la maison".

Un retour attendu à Marseille

Accueilli comme une rockstar à l’aéroport, le footballeur sous contrat jusqu’au 30 juin 2028 a rapidement clamé son amour pour l’OM. «Je suis très fier de mon choix. Je n’ai jamais joué au foot pour l’argent. Je ne connais rien d’autre que le foot. J’ai choisi l’OM parce que c’est mon club de cœur. Il n’y avait aucun autre club (…) Je me donne sur le terrain, je travaille dur. Je suis un dribbleur, je veux tout donner pour le maillot, me battre pour mes partenaires et tout faire pour gagner les matchs. J’ai des objectifs. Je veux gagner des titres. La saison n’a pas encore commencé. Il faut gagner tous les matchs et en fonction de comment la saison se déroule.»

Justement, la saison des Olympiens n’a pas été de tout repos, entre une élimination précoce en Ligue des champions, des résultats moyens en Ligue 1, un changement d’entraîneur et une crise entre les supporters et la direction du club. Dans ce contexte, il a été difficile pour presque tous les joueurs de l’équipe d’évoluer à leur meilleur niveau. Les recrues comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou Iliman Ndiaye n’ont pas échappé à la règle. Auteur de 22 rencontres toutes compétitions confondues, dont 15 en tant que titulaire, ce dernier a trouvé le chemin des filets à une reprise. C’était le 30 septembre dernier face à Monaco. A cela, il faut ajouter 2 passes décisives.

La Premier League est là mais…

Suspendu durant 2 matches (+1 avec sursis) à la suite du carton rouge reçu face à Rennes (sanction réduite en appel), il a retrouvé les siens hier face à Clermont. Une rencontre où Ndiaye a été tout simplement brillant, surtout en première période. Il a amené son envie, sa percussion ou encore sa technique aux Olympiens. Aligné à son poste préférentiel, c’est-à-dire en deuxième attaquant, le Sénégalais, dont l’entente avec PEA est bonne, a pu apporter ses qualités et réaliser une prestation qui ressemble bien plus à ce qu’il est capable de produire. Son retour en forme est une super nouvelle pour Gennaro Gattuso mais aussi pour le Sénégal, pays avec lequel il va disputer la prochaine CAN en janvier.

Mais Iliman Ndiaye devra aussi gérer un mercato animé. Comme révélé par The Sun, Everton suit le joueur de l’OM. Les Toffees étaient déjà là l’été dernier et ils demeurent à l’affût selon nos informations. Ils ne sont pas les seuls. En effet, un autre pensionnaire de Premier League est également sur le coup. Ce club, dont l’identité n’a pas filtré, le suit d’un peu plus loin nous a-t-on fait savoir. Mais ses prétendants vont devoir s’accrocher car le Sénégalais n’a aucune intention de quitter l’OM cet hiver selon nos informations. Il est déterminé à rester et à s’imposer dans son club de cœur. D’ailleurs, il travaille beaucoup sur et en dehors du terrain pour y arriver. Les clubs anglais ont leur réponse…