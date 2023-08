PSG : énorme révélation sur Neymar au Qatar !

La suite après cette publicité

Un retour brillant. Face à Jeonbuk plus tôt dans la semaine, la star brésilienne a revêtu la tunique parisienne pour la première fois depuis six mois. Et contre l’écurie coréenne, la vedette de la Canarinha a inscrit un doublé et a distribué une place décisive. Un sacré retour qui, logiquement, suscite beaucoup d’enthousiasme et d’espoirs en vue de la saison prochaine.

Neymar sera-t-il le leader offensif du club de la capitale sous les ordres de Luis Enrique ? C’est une possibilité, d’autant plus que l’avenir de Kylian Mbappé à Paris est plutôt sombre. Seulement, le PSG semble toujours prêt à se séparer de lui. Plus tôt dans la semaine, la presse catalane a fait savoir que le PSG a proposé le Brésilien au Barça, une fois encore, et les Catalans ont dit non.

À lire

Le Barça veut faire capoter le transfert d’Ousmane Dembélé, le Bayern Munich a déjà préparé un énorme cadeau à Kane

Retournement de situation ?

Au Qatar, le journaliste Mabkhout Al-Marri vient de dévoiler une petite bombe sur ses réseaux sociaux. Selon ses informations, Neymar devrait rejoindre le FC Barcelone dans les jours à venir. Le journaliste, qui compte plus de 400.000 followers sur Instagram, est convaincu que le Brésilien va revenir en Catalogne d’ici la fin du mercato.

La suite après cette publicité

En revanche, en Catalogne, la presse locale reste convaincue que pour l’instant, un retour de Neymar n’est pas dans les plans de Xavi ni de la direction. L’entraîneur et l’état-major du club estiment que son retour, sans même parler du côté sportif, pourrait être problématique dans un vestiaire actuellement assez sain. Affaire à suivre…