Le PSG a fait une proposition culottée à Neymar et au FC Barcelone

Entre le PSG et le Barça, ce n’est pas l’amour fou. Les relations entre les deux écuries se sont considérablement tendues à l’été 2017 lorsque les Franciliens ont déloger Neymar en payant sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Depuis, le Barça ne porte plus du tout les Parisiens dans son cœur. Et cet été 2023 a marqué un nouveau tournant. En effet, les champions de France ont à nouveau négocier dans le dos des Culés pour enrôler Ousmane Dembélé (26 ans).

Le PSG a fait une offre osée

Comme révélé vendredi dernier sur notre site, le polyvalent ailier va rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes jusqu’en juin 2028. Le PSG a officiellement annoncé qu’il allait lever sa clause de 50 millions d’euros valable jusqu’au 31 juillet. Un coup de massue pour les Blaugranas, très déçus du départ de Dembouz. Mais ils auraient dû bien mieux assurer leurs arrières puisqu’ils ont accepté cette clause et surtout de partager le gâteau en deux avec le joueur et son agent. Le Barça ne récupérera que 25 millions d’euros.

Les dirigeants essayent malgré tout de rattraper le coup en indiquant que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que la somme soit partagée. Ils menacent même le clan Dembélé de l’envoyer devant la justice. Mais a priori, le footballeur de 26 ans est dans son bon droit. Même chose pour Paris. D’ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a fait une proposition particulièrement osée aux Catalans.

Le Barça a dit non

Selon Sport, les dirigeants ont profité de leurs récents échanges avec le FCB pour leur glisser le nom de Neymar. Le PSG aurait proposé de prêter le Brésilien afin de compenser la perte de Dembouz. Les Franciliens savent que c’est l’un des seuls clubs où il accepterait de s’en aller, lui qui a été lié à Chelsea et Manchester United. Mais le Barça a refusé. L’écurie ibérique estime que Ney ne correspond pas à ce qu’elle recherche, en plus d’être financièrement trop cher.

De plus, Xavi estime que ce ne serait pas un bon élément à intégrer à son vestiaire. Paris a donc échoué dans sa nouvelle tentative de se débarrasser du joueur sous contrat jusqu’en 2027. Le Brésilien, qui ne compte pas faire une croix sur son salaire XXL, a refusé de rejoindre l’Arabie saoudite. Les clubs de Premier League intéressés, eux, n’ont pas fait de démarches concrètes. Le PSG va donc devoir avancer avec Neymar, qui a réussi son grand retour à la compétition. Une "recrue" dont Luis Enrique a besoin.